В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом

Бородин потребовал запретить прокат фильма "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в министерство культуры с просьбой не выдавать прокатное удостоверение на фильм "Во сне ты горько плакал", который снял Николай Солодников — супруг Екатерины Гордеевой*, признанной в России иностранным агентом.

Фото: Flickr by Джордж Мэл is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В письме Бородин указал на антироссийскую и русофобскую позицию авторов фильма и попросил ведомство не давать ему возможность выйти в широкий прокат.

Напомним, что в 2023 году состоялся закрытый показ этой ленты в Москве. Свой дебютный фильм Солодников снял на средства компании, которую, как сообщается в письме, организовал Александр Сокуров. В одной из главных ролей задействован Иван Ургант.