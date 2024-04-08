В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в министерство культуры с просьбой не выдавать прокатное удостоверение на фильм "Во сне ты горько плакал", который снял Николай Солодников — супруг Екатерины Гордеевой*, признанной в России иностранным агентом.
В письме Бородин указал на антироссийскую и русофобскую позицию авторов фильма и попросил ведомство не давать ему возможность выйти в широкий прокат.
Напомним, что в 2023 году состоялся закрытый показ этой ленты в Москве. Свой дебютный фильм Солодников снял на средства компании, которую, как сообщается в письме, организовал Александр Сокуров. В одной из главных ролей задействован Иван Ургант.
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