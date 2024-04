"Московского златоуста" адвоката Плевако в одноименном фильме сыграл Сергей Безруков

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER выпустили трейлер-анонс сериала "Плевако" с Сергеем Безруковым в роли главного героя биографической киноистории.

Фото: Гала-концерт музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН — 2017" by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike