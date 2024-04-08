"Московского златоуста" адвоката Плевако в одноименном фильме сыграл Сергей Безруков

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER выпустили трейлер-анонс сериала "Плевако" с Сергеем Безруковым в роли главного героя биографической киноистории.
В основе сюжета — непростая судьба Федора Никифоровича Плевако, которого в свое время прозвали "московским златоустом". Жизнь и карьера известного адвоката представлена в самый переломный момент.
"Однажды мир Фёдора Никифоровича начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой", — гласит синопсис.
В числе продюсеров — Сергей Безруков, Алексей Учитель и Тимур Вайнштейн.
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