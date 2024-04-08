Звезда Marvel Джонатан Мейджорс начнёт посещать консультации по противодействию домашнему насилию

Суд приговорил актёра Джонатана Мейджорса к году консультаций по противодействию домашнему насилию. Об этом пишет портал "Deadline".
Сообщается, что в США подошло к концу разбирательство по делу звезды Marvel. Суд признал его виновным в избиении бывшей девушки Грейс Джаббари.
Теперь актёр обязан в течение года посещать специальные консультации, на которых ему будут рассказывать о недопустимости домашнего насилия.
В 2023 году стало известно, что Джонатан Мейджорс избил актрису Грейс Джаббари. Этот случай серьёзно повлиял на карьеру актёра: от его кандидатуры отказались многие бренды, а также кинокомпания Marvel.
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