Звезда Marvel Джонатан Мейджорс начнёт посещать консультации по противодействию домашнему насилию

Суд приговорил Джонатана Мейджорса к году консультаций о домашнем насилии

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Суд приговорил актёра Джонатана Мейджорса к году консультаций по противодействию домашнему насилию. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что в США подошло к концу разбирательство по делу звезды Marvel. Суд признал его виновным в избиении бывшей девушки Грейс Джаббари.

Теперь актёр обязан в течение года посещать специальные консультации, на которых ему будут рассказывать о недопустимости домашнего насилия.

В 2023 году стало известно, что Джонатан Мейджорс избил актрису Грейс Джаббари. Этот случай серьёзно повлиял на карьеру актёра: от его кандидатуры отказались многие бренды, а также кинокомпания Marvel.