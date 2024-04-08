Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" и Илья Авербух находятся в поиске "точки притяжения"

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", сообщила в историях социальной сети Instagram*, что они с мужем ищут квартиру в столице.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса рассказала, что им нужно приобрести по-настоящему хорошее жилье. Для этого пара спросила совета у друзей.

"Мы в данный момент находимся в поиске приятного, уютного, классного, тёплого места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч и точкой притяжения. Поэтому мы кинули клич нашим друзьям — кто что может посоветовать: что строится в Москве, что радует глаз, кому что приглянулось", — воодушевлённо сообщила актриса.

При этом её супруг добавил: "Ждём того, что нас удивят".

Елизавета Арзамасова познакомилась с Ильей Авербухом на съёмках шоу "Лёд и пламень", когда ей было 15 лет. Встречаться они начали позднее, а в 2020-м расписались. Годом спустя у пары родился сын, которого они назвали Львом.

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