Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась на 8,6%
"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвал фейком новость об ограблении актера
Военный обозреватель Суконкин назвал уничтожение украинского РСЗО «Вампир» успехом российских ВС
QJEP: освоение новой иностранной лексики мешает запоминать слова в других языках
Диетолог Тараско: для похудения к лету не обязательно резко начинать заниматься в спортзале
Кинологи назвали признаки того, что собака вас не любит
Стоматолог Кузьменкова отмечает, что бактериальные инфекции в полости рта могут вызвать появление прыщей на коже лица
Россиянин выиграл в лотерею два миллиона рублей и не пришел за призом
НССО: смерть не от паводка не подлежит страховому возмещению
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" и Илья Авербух находятся в поиске "точки притяжения"

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"

1:08
Кино

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", сообщила в историях социальной сети Instagram*, что они с мужем ищут квартиру в столице.

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса рассказала, что им нужно приобрести по-настоящему хорошее жилье. Для этого пара спросила совета у друзей.

"Мы в данный момент находимся в поиске приятного, уютного, классного, тёплого места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч и точкой притяжения. Поэтому мы кинули клич нашим друзьям — кто что может посоветовать: что строится в Москве, что радует глаз, кому что приглянулось", — воодушевлённо сообщила актриса.

При этом её супруг добавил: "Ждём того, что нас удивят".

Елизавета Арзамасова познакомилась с Ильей Авербухом на съёмках шоу "Лёд и пламень", когда ей было 15 лет. Встречаться они начали позднее, а в 2020-м расписались. Годом спустя у пары родился сын, которого они назвали Львом

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы Любовь Степушова Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"
"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвал фейком новость об ограблении актера
Военный обозреватель Суконкин назвал уничтожение украинского РСЗО «Вампир» успехом российских ВС
QJEP: освоение новой иностранной лексики мешает запоминать слова в других языках
Диетолог Тараско: для похудения к лету не обязательно резко начинать заниматься в спортзале
Кинологи назвали признаки того, что собака вас не любит
Стоматолог Кузьменкова отмечает, что бактериальные инфекции в полости рта могут вызвать появление прыщей на коже лица
Россиянин выиграл в лотерею два миллиона рублей и не пришел за призом
НССО: смерть не от паводка не подлежит страховому возмещению
Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников