Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" и Илья Авербух находятся в поиске "точки притяжения"

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", сообщила в историях социальной сети Instagram*, что они с мужем ищут квартиру в столице.
Актриса рассказала, что им нужно приобрести по-настоящему хорошее жилье. Для этого пара спросила совета у друзей.
"Мы в данный момент находимся в поиске приятного, уютного, классного, тёплого места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч и точкой притяжения. Поэтому мы кинули клич нашим друзьям — кто что может посоветовать: что строится в Москве, что радует глаз, кому что приглянулось", — воодушевлённо сообщила актриса.
При этом её супруг добавил: "Ждём того, что нас удивят".
Елизавета Арзамасова познакомилась с Ильей Авербухом на съёмках шоу "Лёд и пламень", когда ей было 15 лет. Встречаться они начали позднее, а в 2020-м расписались. Годом спустя у пары родился сын, которого они назвали Львом.
* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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