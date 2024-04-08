Счастливая мать Леонида: актриса Мария Шумакова родила первенца и поделилась эмоциями с подписчиками

Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Шумакова, известная по сериалу "Сладкая жизнь", впервые стала матерью. Она родила сына, которому вместе с мужем уже дала имя.

Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Друзья, я тут немного выпала. Вот уже несколько дней мы втроём с Леонидом. Лёня пока не хочет показываться в соцсети, но лицо довольной матери сразу после — прилагается", — написала актриса в своём телеграм-канале, подписав свою публикацию словами "счастливая мать Леонида".

Во время беременности Мария активно вела свой личный блог, делилась своими ощущениями, иногда просила совета у женщин, у которых уже есть дети. Также она рассказывала, что узнала всю прелесть dolce far niente, что в переводе с итальянского означает "сладкое ничегонеделание".

Муж Шумаковой — PR-агент Вячеслав Гусев, с которым актриса познакомилась в новогоднюю ночь за девять лет до свадьбы. Влюблённые поженились в 2022 году. Они не стали устраивать пышных торжеств и просто расписались в загсе.