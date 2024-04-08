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Актриса Елена Захарова не грустит из-за отсутствия любимого человека, но мечтает об умном и добром мужчине

Актриса Елена Захарова рассказала, что у неё сейчас нет любимого человека

1:07
Кино

Актриса Елена Захарова не любит рассказывать о личной жизни, но всё же призналась, что сейчас у неё нет любимого человека, однако она не видит в этом повода для грусти: знаменитость окружена друзьями и близкими и не чает души в семилетней дочери Майе.

Актриса Елена Захарова рассказала, что у неё сейчас нет любимого человека
Фото: https://vk.com/elenazakharovaofficial by ๑۩Актриса Елена Захарова۩๑ в vk.com is licensed under public domain

Захарова надеется, что однажды она встретит человека, которому захочет подарить своё сердце. Она хочет, чтобы это был добрый, щедрый, умный и порядочный мужчина. Актриса выделяет эти качества, потому что видела многих, кто был обделён ими, и с тех пор стала особенно ценить всё лучшее, что есть в людях.

О дочери Елена говорит как о занятом ребёнке: Майя танцует, ходит в музыкальную школу и бассейн. Актриса никогда не жалеет денег на учёбу Майи, с удовольствием покупает ей подарки и путешествует вместе с ней, но всё же останавливает девочку, когда та просит купить десятую по счёту фигурку из серии "Щенячий патруль".

Елена Захарова известна по сериалам "Кадетство", "Кремлёвские курсанты", мелодрамам "Серафима прекрасная", "Принцесса и нищенка" и другим проектам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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