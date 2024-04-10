Авокадо, лошади и комнатные растения: 7 актёров со странными и необычными фобиями

7 актёров, у которых есть странные фобии

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Актёры тоже люди, и у них могут быть свои страхи и тревоги, порой очень странные.

Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мартин Фримен однажды признался, что в него вселяет ужас обыкновенное авокадо. Даже когда Мартин просто видит этот экзотический фрукт, ему кажется, что он умрёт от удушья, и виной всему крупная косточка. Актёру становится плохо, когда он представляет, как эта косточка застревает у него в горле. Из-за неё он крайне редко позволяет себе поесть авокадо.

Иногда актёры узнают о своих фобиях только на съёмках фильмов, как случилось со Скарлетт Йоханссон, когда она снималась в "Мы купили зоопарк". Актрисе приходилось много контактировать с птицами, и она заметила, что их клювы и крылья выглядят жутковато. Такая особенность восприятия передалась Скарлетт по наследству от дяди: он тоже приходил в ужас от птиц.

Николь Кидман тоже боится крылатых существ, правда, более маленьких — бабочек и мотыльков. Несмотря на то что детство актрисы прошло в Австралии, где их полным-полно, она так и не привыкла к этим насекомым. Кидман рассказывала, что часто возвращалась из школы в хорошем настроении, но оно мгновенно улетучивалось, стоило ей увидеть на двери своего дома бабочку.

Кристина Риччи становится плохо при виде комнатных растений, правда, пугают её не столько цветы и листья, сколько почва в горшках, в которой, как кажется актрисе, непременно водится всякая живность, которая готова в любой момент выбраться наружу. В гостях Риччи даже не смотрит в сторону комнатных растений, потому что иначе по её телу бегут миллионы мурашек.

Саре Полсон противопоказано чтение книги Стивена Кинга "Оно", потому что актриса панически боится клоунов и не понимает, как можно веселиться, глядя на них. Также у Сары есть и другие страхи: она боится маленьких дыр, поэтому не может взять в руки обыкновенную губку, а также в неё вселяют страх пчёлы.

Кристен Стюарт боится лошадей, но этот страх вполне объясним: в детстве она упала с лошади и получила травмы. С тех пор Кристен и близко не подходит к этим животным, правда, один раз она сделала исключение и села на лошадь в фильме "Белоснежка и охотник". Ей было тяжело сохранять спокойное лицо во время этих сцен, съёмки которых, к сожалению актрисы, длились невероятно долго.

Фобия Дженнифер Энистон тоже родом из детства. Актриса боится оказаться под водой. Ещё девочкой она каталась на трёхколёсном велосипеде около бассейна и упала в воду. Под водой она не могла отцепить велосипед от своей одежды и выплыть на поверхность. С каждой секундой будущей актрисе всё сильнее казалось, что она умрёт. К счастью, её спасли, но с подводным миром она так и не примирилась.