Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", дал комментарий про суд с коммунальщиками

Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Telegram-канал "Mash на Мойке" решил расспросить Сергея Селина о его проблемах. Он заявил, что эта информация точно не станет сенсацией.

"Ребята, что за херня, которую вы поднимаете? Вы думаете, это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты, что ли?", — сказал журналистам разгневанный актёр.

Ранее Telegram-канал "Shot" сообщил, что государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало в суд на Сергея Селина из-за долга его арендного бизнеса.