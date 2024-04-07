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Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", дал комментарий про суд с коммунальщиками

Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"

0:40
Кино

Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками. 

Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Telegram-канал "Mash на Мойке" решил расспросить Сергея Селина о его проблемах. Он заявил, что эта информация точно не станет сенсацией.

"Ребята, что за херня, которую вы поднимаете? Вы думаете, это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты, что ли?", — сказал журналистам разгневанный актёр.

Ранее Telegram-канал "Shot" сообщил, что государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало в суд на Сергея Селина из-за долга его арендного бизнеса. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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