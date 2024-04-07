Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", дал комментарий про суд с коммунальщиками

Сергей Селин, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками.
Telegram-канал "Mash на Мойке" решил расспросить Сергея Селина о его проблемах. Он заявил, что эта информация точно не станет сенсацией.
"Ребята, что за херня, которую вы поднимаете? Вы думаете, это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты, что ли?", — сказал журналистам разгневанный актёр.
Ранее Telegram-канал "Shot" сообщил, что государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало в суд на Сергея Селина из-за долга его арендного бизнеса.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.