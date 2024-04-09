Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер назвала три нежелательных для интерьера жилых помещений цвета
ГИБДД ужесточает контроль за проверкой светового оборудования автомобиля
Блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес
Люди в Орске надеялись на власти и не готовились к тому, чтобы всё вывезти
Жители городка в Одесской области демонтировали систему оповещения, "чтобы не мешала спать"
Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным
Marca: ИГ* угрожает терактом на матче Лиги чемпионов
Лортолари призвал КНР к сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине
Салат из огурцов и персиков с соусом из базилика: как приготовить
4 роковых фильма, из-за которых разрушились некогда крепкие браки голливудских актёров

4 фильма, которые разрушили браки голливудских актёров

2:07
Кино

"Мистер и миссис Смит", 2005

Во время съёмок "Мистера и миссис Смит" Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон, но участие в фильме Анджелины Джоли заставило Питта забыть о том, что жена находится рядом. Он не сразу признался ей, что увлёкся Анджелиной, хотя все участники съёмочного процесса не могли не заметить их взглядов, улыбок и флирта. Брэд Питт прожил с новой возлюбленной девять лет в гражданском браке и два года — в официальном.

4 фильма, которые разрушили браки голливудских актёров
Фото: unsplash.com by Petr Ovralov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Лазурный берег", 2015

Во время съёмок этого фильма, режиссёром которого стала сама Анджелина Джоли, её брак с Брэдом Питтом шёл к завершению. В фильме они сыграли супругов, у которых была подобная ситуация, но Джоли отрицала взаимосвязь сценария и жизненных событий, хотя на самом деле хотела сделать этот фильм психотерапией, которая спасла бы их брак. В итоге получилось только хуже, и развод оказался неизбежным.

"С широко закрытыми глазами", 1999

Стэнли Кубрик очень хотел снять в своём фильме настоящих супругов, и ими стали Николь Кидман и Том Круз. В процессе съёмок режиссёр начал ставить над ними психологические эксперименты, заставлял их рассказывать о своих реальных страхах и переживаниях в семейной жизни и при этом не разрешал им делиться друг с другом впечатлениями о сюжете фильма. Съёмки длились 400 дней, и это время стало психологической встряской для Круза и Кидман, что привело к их разводу вскоре после завершения съёмок.

"Зелёный фонарь", 2011

На съёмках фильма "Зелёный фонарь" Райан Рейнольдс познакомился с Блейк Лайвли. На тот момент он был женат на Скарлетт Йоханссон. Брак Рейнольдса и Йоханссон был некрепким, и новая любовь мужа любовь ускорила их расставание. Лайвли в то же время была в отношениях с Леонардо Ди Каприо, с которым тоже рассталась из-за появления нового чувства. Лайвли и Рейнольдс поженились, они считаются одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Последние материалы
Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как с ней бороться
Из музеев в Кургане эвакуируют ценности из-за угрозы паводка
Как ухаживать за магнолией?
Юрист посоветовал перекрыть воду в квартире при длительном отъезде
Быстрая тренировка для пресса от Шакиры
Почему Том Хэнкс не играет злодеев и супергероев
Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком
Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, которые оказывают воздействие на рост волос
Актёр Юрий Стоянов признался, что сыновья его так и не простили
Туристам из Ростова не понравилась путешествие на машине в Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников