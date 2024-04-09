4 роковых фильма, из-за которых разрушились некогда крепкие браки голливудских актёров

4 фильма, которые разрушили браки голливудских актёров

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"Мистер и миссис Смит", 2005

Во время съёмок "Мистера и миссис Смит" Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон, но участие в фильме Анджелины Джоли заставило Питта забыть о том, что жена находится рядом. Он не сразу признался ей, что увлёкся Анджелиной, хотя все участники съёмочного процесса не могли не заметить их взглядов, улыбок и флирта. Брэд Питт прожил с новой возлюбленной девять лет в гражданском браке и два года — в официальном.

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"Лазурный берег", 2015

Во время съёмок этого фильма, режиссёром которого стала сама Анджелина Джоли, её брак с Брэдом Питтом шёл к завершению. В фильме они сыграли супругов, у которых была подобная ситуация, но Джоли отрицала взаимосвязь сценария и жизненных событий, хотя на самом деле хотела сделать этот фильм психотерапией, которая спасла бы их брак. В итоге получилось только хуже, и развод оказался неизбежным.

"С широко закрытыми глазами", 1999

Стэнли Кубрик очень хотел снять в своём фильме настоящих супругов, и ими стали Николь Кидман и Том Круз. В процессе съёмок режиссёр начал ставить над ними психологические эксперименты, заставлял их рассказывать о своих реальных страхах и переживаниях в семейной жизни и при этом не разрешал им делиться друг с другом впечатлениями о сюжете фильма. Съёмки длились 400 дней, и это время стало психологической встряской для Круза и Кидман, что привело к их разводу вскоре после завершения съёмок.

"Зелёный фонарь", 2011

На съёмках фильма "Зелёный фонарь" Райан Рейнольдс познакомился с Блейк Лайвли. На тот момент он был женат на Скарлетт Йоханссон. Брак Рейнольдса и Йоханссон был некрепким, и новая любовь мужа любовь ускорила их расставание. Лайвли в то же время была в отношениях с Леонардо Ди Каприо, с которым тоже рассталась из-за появления нового чувства. Лайвли и Рейнольдс поженились, они считаются одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде.