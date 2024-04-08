"Ирония судьбы": в кадре — влюбленные пары, а в жизни не стали даже целоваться

В "Иронии судьбы" Яковлева не целовали из-за улыбки, а Мягкова потому что губы трубочкой

1:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Барбара Брыльска рассказывала, что в "Иронии судьбы" она категорически отказалась целоваться с Юрием Яковлевым потому что он ей внешне совершенно не понравился.

Фото: Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Актриса считала, что без симпатии поцелуй получится неубедительным, и не стала даже пытаться. Сцену полностью сняли со спины, чтобы имитировать поцелуй. Во время дублей актеры вели себя отстранённо и предпочитали друг друга не замечать ни до, ни после съемок. Зато в кадре получилась счастливая пара: Надя и Ипполит, а между Яковлевым и Брыльской не было даже намека на искру.

"Я сказала Эльдару Рязанову, что не могу целоваться с Яковлевым, не нравится он мне, — морщится от воспоминаний Барбара. — Договорились, что снимать будем со спины, и я только сделаю вид, что целую Ипполита. Однако даже при том, что камера стояла сзади, Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала. Настаивала, чтобы мы только делали вид, что целуемся. Настойчивость Яковлева мне не нравилась. И как мужчина он меня не вдохновлял".

В одном из более поздних интервью Барбара призналась, что Яковлев немного изменился в лучшую сторону: он исправил зубы и его улыбка стала другой.

Ирония судьбы заключается еще и в том, что невесте главного героя, актрисе Ольге Науменко, не нравился ее "суженый" — Андрей Мягков. Да и он в кадре и за кадром никогда с ней не общался.

"Мне было неприятно с ним целоваться, — призналась позже Науменко. — Он губки сложит трубочкой, зажмется, ничего хорошего!"

Между прочим, до Мягкова Науменко пробовалась на эту роль в компании Олега Даля. И по сей день уверена, что Даль сыграл бы намного интереснее, но Рязанов не утвердил его.