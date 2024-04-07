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Джош Шварц и Стефани Сэвадж приступают к созданию сериала "Блондинка в законе": что ждать от нового проекта от Amazon

Amazon приступил к съемкам сериала по фильму "Блондинка в законе"

0:53
Кино

Согласно информации от Deadline, Amazon MGM Studios начала работу над сериалом, основанном на фильмах "Блондинка в законе", где главную роль исполнила Риз Уизерспун.

Amazon приступил к съемкам сериала по фильму "Блондинка в законе"
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi is licensed under CC BY-SA 2.0

Режиссерами сериала "Блондинка в законе" выступили Джош Шварц и Стефани Сэвадж, известные своей работой над сериалом "Сплетница". Сюжет шоу будет раскрываться в том же мире, что и оригинальные фильмы с Риз Уизерспун. Подробностей о сюжете пока нет.

В Amazon также обсуждается возможность создания второго сериального спин-оффа по франшизе, но пока это лишь концепция.

Оригинальный фильм "Блондинка в законе" режиссёра Роберта Лукетича, основанного на романе Аманды Браун, был выпущен в 2001 году. При сравнительно небольшом бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал более 140 миллионов долларов по всему миру.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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