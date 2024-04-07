Джош Шварц и Стефани Сэвадж приступают к созданию сериала "Блондинка в законе": что ждать от нового проекта от Amazon

Согласно информации от Deadline, Amazon MGM Studios начала работу над сериалом, основанном на фильмах "Блондинка в законе", где главную роль исполнила Риз Уизерспун.
Режиссерами сериала "Блондинка в законе" выступили Джош Шварц и Стефани Сэвадж, известные своей работой над сериалом "Сплетница". Сюжет шоу будет раскрываться в том же мире, что и оригинальные фильмы с Риз Уизерспун. Подробностей о сюжете пока нет.
В Amazon также обсуждается возможность создания второго сериального спин-оффа по франшизе, но пока это лишь концепция.
Оригинальный фильм "Блондинка в законе" режиссёра Роберта Лукетича, основанного на романе Аманды Браун, был выпущен в 2001 году. При сравнительно небольшом бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал более 140 миллионов долларов по всему миру.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.