Режиссёру и сценаристу Марку Розовскому стало плохо в одном из московских театров, передаёт Telegram-канал "Mash".
Сообщается, что инцидент произошёл 3 апреля в театре "У Никитских ворот" после окончания постановки "На бис". 87-летний Марк Розовский потерял сознание, вследствие чего ему вызвали скорую помощь.
Как рассказали родственники режиссёра и сценариста, всему виной его усталость. Сейчас он находится у себя дома.
Напомним, что Марк Розовский является сценаристом известного советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". При этом за свою карьеру он ставил множество спектаклей, режиссировал документальные и художественные картины.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.