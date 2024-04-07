Режиссёру и сценаристу Марку Розовскому пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия в одном из театров Москвы

Сценаристу "Д'Артаньяна и три мушкетёра" Марку Розовскому стало плохо в одном из столичных театров

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёру и сценаристу Марку Розовскому стало плохо в одном из московских театров, передаёт Telegram-канал "Mash".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что инцидент произошёл 3 апреля в театре "У Никитских ворот" после окончания постановки "На бис". 87-летний Марк Розовский потерял сознание, вследствие чего ему вызвали скорую помощь.

Как рассказали родственники режиссёра и сценариста, всему виной его усталость. Сейчас он находится у себя дома.

Напомним, что Марк Розовский является сценаристом известного советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". При этом за свою карьеру он ставил множество спектаклей, режиссировал документальные и художественные картины.