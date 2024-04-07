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"Три плюс два": дружба на экране и ненависть в жизни двух героинь романтической советской комедии

Фатеева отомстила Кустинской за измену мужа, не позволив ей сыграть в кино за границей

1:32
Кино

Когда смотришь на красавиц актрис, кажется, что мужчины всего мира у их ног, и сложно представить, что кто-то может бросить звезду. А если речь идет о двух звездах? И кому-то повезло делать выбор между двумя красивейшими женщинами. Очевидно, что и мужчина в таком случае должен быть незаурядным. Например, летчик-космонавт.

Фатеева отомстила Кустинской за измену мужа, не позволив ей сыграть в кино за границей
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Такой драматический треугольник сложился между Натальей Фатеевой, Борисом Егоровым и Натальей Кустинской. Ситуацию обострило участие обеих актрис в фильме "Три плюс два", режиссера Генриха Оганесяна, снятом в 1963 году. Причем, они сыграли двух подруг настолько достоверно, что никому не пришло бы в голову, что на самом деле между ними царит непримиримая вражда.

Фатеева обвиняла Кустинскую в том, что она увела у нее мужа — космонавта. Кустинская же парировала тем, что Фатеева сама отбила Егорова у прежней жены.
К слову, Фатеева все-таки нашла способ насолить Кустинской, пустив в ход свои связи в верхах. Кустинскую не отпустили за границу на съемки фильма "Волшебная гора" по Томасу Манну.

И все же на съемочной площадке фильма "Три плюс два" сложилась и романтическая история. В синеглазую брюнетку Фатееву влюбился Андрей Миронов. У них даже завязались отношения, которые продолжились после окончания съемок. Но у актера была слишком властная мать, без одобрения которой он не мог даже жениться. А Наталья не приглянулась Марии Мироновой.

Страшная месть Натальи Фатеевой
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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