Netflix выпустил тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"

На Netflix вышел тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube-канале компании Netflix вышел тизер предстоящего фильма "Оборотни из маленькой деревушки".

Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины должна состояться в октябре 2024 года.

Режиссёром фильма выступит Франсуа Юзан. В его проекте примут участие Франк Дюбоск ("Горец"), Сюзанн Клеман ("Клянусь, это не я!"), Жан Рено ("Код да Винчи") и другие актёры.

По сюжету одна из семей находит странную настольную игру. Родственникам становится очень интересно сыграть в неё. Однако в процессе игры они оказываются в средневековой деревне. Там семья каждую ночь спасается от злых и кровожадных оборотней, которые нападают на жителей.