Netflix выпустил тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"

На YouTube-канале компании Netflix вышел тизер предстоящего фильма "Оборотни из маленькой деревушки".
Премьера картины должна состояться в октябре 2024 года.
Режиссёром фильма выступит Франсуа Юзан. В его проекте примут участие Франк Дюбоск ("Горец"), Сюзанн Клеман ("Клянусь, это не я!"), Жан Рено ("Код да Винчи") и другие актёры.
По сюжету одна из семей находит странную настольную игру. Родственникам становится очень интересно сыграть в неё. Однако в процессе игры они оказываются в средневековой деревне. Там семья каждую ночь спасается от злых и кровожадных оборотней, которые нападают на жителей.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.