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Netflix выпустил тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"

На Netflix вышел тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"

0:42
Кино

На YouTube-канале компании Netflix вышел тизер предстоящего фильма "Оборотни из маленькой деревушки".

На Netflix вышел тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины должна состояться в октябре 2024 года.

Режиссёром фильма выступит Франсуа Юзан. В его проекте примут участие Франк Дюбоск ("Горец"), Сюзанн Клеман ("Клянусь, это не я!"), Жан Рено ("Код да Винчи") и другие актёры.

По сюжету одна из семей находит странную настольную игру. Родственникам становится очень интересно сыграть в неё. Однако в процессе игры они оказываются в средневековой деревне. Там семья каждую ночь спасается от злых и кровожадных оборотней, которые нападают на жителей.

Family Pack | Official Teaser | Netflix
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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