Старт съемок третьего фильма "Достать ножи" с Дэниэлом Крейгом планируется в ноябре

Съемки третьего фильма "Достать ножи": возвращение знаменитого детектива и ожидание релиза

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Съемки третьего фильма из серии "Достать ножи" (Knives Out) запланированы на начало ноября текущего года, сообщает портал World of Reel.

Фото: flickr.com by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Сценарий, как и в предыдущих фильмах серии, написан Райаном Джонсоном. В октябре 2023 года он подтвердил свое полное погружение в работу над третьим фильмом. Также было заявлено, что новая часть "Достать ножи" станет его следующим проектом.

Пока нет никакой информации о сюжете новой части. Дэниэл Крейг вернется к роли детектива Бенуа Блана, а сюжет будет развиваться вокруг его персонажа с привлечением новых героев.

В 2021 году стриминговый сервис Netflix приобрел права на второй и третий фильмы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов. "Достать ножи: Стеклянная луковица" вышел на сервисе 23 декабря 2022 года. О точных сроках релиза третьего фильма информации пока нет.