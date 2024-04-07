Звезда "Убивая Еву" присоединится к Киану Ривзу в режиссерском дебюте Азиза Ансари

Актриса Сандра О присоединится к съемкам "Good Fortune" с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Сандра О, известная благодаря роли в сериале "Убивая Еву", присоединилась к актерскому составу картины под названием Good Fortune, сообщает издание Deadline.

Она присоединится к ранее объявленным Киану Ривзу ("Джон Уик"), Сету Рогену ("Жизнь прекрасна") и Кеке Палмер ("Нет"). Режиссером в фильме выступит актер Азиз Ансари ("Парки и зоны отдыха").

Сюжет фильма и роли актеров пока не раскрываются. Производством занимается студия Lionsgate, а съемки проходят в настоящее время в Лос-Анджелесе. Кроме режиссуры, Ансари также работает над сценарием фильма.

Дата релиза фильма Good Fortune пока не установлена.