Никола Кохлан потребовала от создателей сериала "Бриджертоны" предоставить ей версию ленты с меньшим числом откровенных сцен для показа семье

Никола Кохлан потребовала для семьи версию сериала "Бриджертоны" с меньшим числом откровенных сцен

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Никола Кохлан, исполнительница роли Пенелопы Фезерингтон в сериале от Netflix "Бриджертоны", назвала условие своего контракта для съёмок в ленте. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: Openverse by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Сообщается, что актриса потребовала от создателей фильма предоставить ей специальную версию третьего сезона, в которой будет меньше откровенных сцен. Она хочет показать её семье.

"Это условие буквально записано в моём контракте. Люди думают, что это шутка. Но это не так. Я выросла ирландской католичкой. Люди, подобные мне, не так настроены", — сказала Никола Кохлан.

По сюжету сериала 8 братьев и сестёр богатой семьи Бриджертонов пытаются найти любовь в высшем свете. Первая часть третьего сезона ленты должна выйти в мае, а вторая — в июне.