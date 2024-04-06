Никола Кохлан потребовала от создателей сериала "Бриджертоны" предоставить ей версию ленты с меньшим числом откровенных сцен для показа семье

Никола Кохлан, исполнительница роли Пенелопы Фезерингтон в сериале от Netflix "Бриджертоны", назвала условие своего контракта для съёмок в ленте. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Сообщается, что актриса потребовала от создателей фильма предоставить ей специальную версию третьего сезона, в которой будет меньше откровенных сцен. Она хочет показать её семье.
"Это условие буквально записано в моём контракте. Люди думают, что это шутка. Но это не так. Я выросла ирландской католичкой. Люди, подобные мне, не так настроены", — сказала Никола Кохлан.
По сюжету сериала 8 братьев и сестёр богатой семьи Бриджертонов пытаются найти любовь в высшем свете. Первая часть третьего сезона ленты должна выйти в мае, а вторая — в июне.
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