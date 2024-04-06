Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что наглядно изучал оружие перед съёмками "Терминатора"

Джеймс Кэмерон признался, что перед съёмками "Терминатора" приобрёл несколько единиц оружия

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный режиссёр Джеймс Кэмерон признался, что перед началом съёмок "Терминатора" приобрёл несколько единиц оружия. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джеймс Кэмерон рассказал, что "Терминатор" — это боевик, в котором герои часто прибегают к использованию оружия. Однако режиссёр почти ничего не знал о нём. По его словам, это действительно стало проблемой. Поэтому он решил приобрести оружие, чтобы понять, как оно устроено.

"Я ничего не знал об оружии. А потом я подумал: "Мы же в Америке, я могу пойти и купить парочку стволов!", — сказал Джеймс Кэмерон.

Первый фильм о киборге-терминаторе вышел на экраны в 1984 году. Всего во франшизе 6 полнометражных картин, премьера последней из которых состоялась в 2019-м.