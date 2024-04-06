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Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что наглядно изучал оружие перед съёмками "Терминатора"

Джеймс Кэмерон признался, что перед съёмками "Терминатора" приобрёл несколько единиц оружия

0:50
Кино

Известный режиссёр Джеймс Кэмерон признался, что перед началом съёмок "Терминатора" приобрёл несколько единиц оружия. Об этом пишет издание "Variety". 

Джеймс Кэмерон признался, что перед съёмками "Терминатора" приобрёл несколько единиц оружия
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джеймс Кэмерон рассказал, что "Терминатор" — это боевик, в котором герои часто прибегают к использованию оружия. Однако режиссёр почти ничего не знал о нём. По его словам, это действительно стало проблемой. Поэтому он решил приобрести оружие, чтобы понять, как оно устроено.

"Я ничего не знал об оружии. А потом я подумал: "Мы же в Америке, я могу пойти и купить парочку стволов!", — сказал Джеймс Кэмерон. 

Первый фильм о киборге-терминаторе вышел на экраны в 1984 году. Всего во франшизе 6 полнометражных картин, премьера последней из которых состоялась в 2019-м.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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