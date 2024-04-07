Режиссёр Вуди Аллен: размышления о завершении кинокарьеры и будущих проектах

Режиссёр Вуди Аллен рассказал о своих мыслях о возможном завершении карьеры

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Режиссёр Вуди Аллен выразил свои размышления относительно возможного завершения своей кинокарьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно его словам, он находится в состоянии "нерешительности":

"Я не хочу идти на улицу, чтобы собирать деньги. Это геморрой. Но если кто-то объявится, позвонит и скажет, что хочет поддержать фильм, тогда я серьёзно рассмотрю это предложение. Я не смогу сказать "нет", потому что у меня так много идей", — сказал Аллен в интервью AirMail.

Последним на данный момент проектом режиссёра стал французский романтический триллер под названием "Великая ирония". Это юбилейная, пятидесятая по счёту картина, которая вышла на экраны в России осенью 2023 года и собрала 90 миллионов рублей в прокате.