Режиссёр Вуди Аллен: размышления о завершении кинокарьеры и будущих проектах

Режиссёр Вуди Аллен выразил свои размышления относительно возможного завершения своей кинокарьеры.
Согласно его словам, он находится в состоянии "нерешительности":
"Я не хочу идти на улицу, чтобы собирать деньги. Это геморрой. Но если кто-то объявится, позвонит и скажет, что хочет поддержать фильм, тогда я серьёзно рассмотрю это предложение. Я не смогу сказать "нет", потому что у меня так много идей", — сказал Аллен в интервью AirMail.
Последним на данный момент проектом режиссёра стал французский романтический триллер под названием "Великая ирония". Это юбилейная, пятидесятая по счёту картина, которая вышла на экраны в России осенью 2023 года и собрала 90 миллионов рублей в прокате.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.