Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркие цвета и необычная форма: фуксия
Тренер рассказала об упражнениях, которые за месяц улучшат осанку
Дочка Тимати учит корейский язык, чтобы выйти замуж за корейца
Недостаточная защита от коррозии: проблема китайских автомобилей
Ведущий шоу "Своя игра" Кулешов объяснил бедностью игроков выбор мантий
Дачники будут жить по новым законам
Именно эти биологические процессы могут спровоцировать лунатизм у человека
Самые популярные ошибки при использовании солнцезащитных средств
Моргенштерна* обрадовала инициатива Виталия Бородина снять с него статус иноагента
Фильм Дмитрия Давыдова "Чума" будет учавствовать в основном конкурсе немецкого кинофестиваля

Российский фильм "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля Германии

0:48
Кино

Фильм Дмитрия Давыдова "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля GoEast, который будет проходить в Германии. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на официальную страницу мероприятия.

Российский фильм "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля Германии
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что фестиваль специализируется на картинах Восточной и Центральной Европы. Он пройдет с 24 по 30 апреля.

Действие "Чумы" происходит в одной из деревень Якутии. Ивана постоянно притесняет его сосед — Тихон. Однажды он избивает мужчину. Тогда сын Ивана разочаровывается в нём и начинает больше времени уделять Тихону.

В 2023 году прошла премьера этого российского фильма. Тогда на кинофестивале "Маяк" картина была удостоена награды за самую лучшую режиссуру. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Последние материалы
Бывший муж Началовой появился на публике с женой Ольгой
Куда россияне могут поехать без визы на майские
Ей было 114 на момент съёмок: самая пожилая актриса
Певица Mia Boyka выручила Любовь Успенскую при помощи туалетной бумаги
Знакомим с уникальным растением - цикас
Тренер объяснил, почему ребенка стоит отдать на большой теннис
Блогерша Блиновская получила разрешение на звонки детям из СИЗО
Жена Петросяна не может носить каблуки из-за удаления вен на ноге
Алёна Свиридова назвала большой ошибкой обучение сына в Канаде
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников