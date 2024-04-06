Фильм Дмитрия Давыдова "Чума" будет учавствовать в основном конкурсе немецкого кинофестиваля

Российский фильм "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля Германии

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Дмитрия Давыдова "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля GoEast, который будет проходить в Германии. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на официальную страницу мероприятия.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что фестиваль специализируется на картинах Восточной и Центральной Европы. Он пройдет с 24 по 30 апреля.

Действие "Чумы" происходит в одной из деревень Якутии. Ивана постоянно притесняет его сосед — Тихон. Однажды он избивает мужчину. Тогда сын Ивана разочаровывается в нём и начинает больше времени уделять Тихону.

В 2023 году прошла премьера этого российского фильма. Тогда на кинофестивале "Маяк" картина была удостоена награды за самую лучшую режиссуру.