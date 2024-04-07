Открыты детали того, как Роберт Паттинсон отреагировал на рождение ребенка

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Актер Роберт Паттинсон выразил намерение стать многодетным отцом

1:16
Кино

Актер Роберт Паттинсон выразил желание стать отцом многодетной семьи после рождения своего первенца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актер Роберт Паттинсон выразил намерение стать многодетным отцом
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Роб отнесся к отцовству так же, как и к своим ролям в кино, — с полной серьезностью и радостью. Роб хочет еще детей, и раз Сьюки тоже так считает, он готов попробовать завести еще одного, как только она будет готова", — заявил инсайдер.

Также источник подчеркнул, что актер восхищен тем, как Сьюки справляется с ролью матери.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Их отношения стали известны в декабре 2022 года, когда они впервые появились вместе на показе Dior в египетском Гизе. В ноябре того же года Сьюки официально объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мексике. В декабре прошлого года появились слухи о помолвке Паттинсона и Уотерхаус, когда модель была замечена с массивным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Впервые с ребенком, пара появилась на публике 26 марта в Лос-Анджелесе. Фотографы застали их во время прогулки, когда они катали бежевую коляску с новорожденным. Сопровождали их мать модели, Элизабет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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