Открыты детали того, как Роберт Паттинсон отреагировал на рождение ребенка

Актер Роберт Паттинсон выразил намерение стать многодетным отцом

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Роберт Паттинсон выразил желание стать отцом многодетной семьи после рождения своего первенца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Роб отнесся к отцовству так же, как и к своим ролям в кино, — с полной серьезностью и радостью. Роб хочет еще детей, и раз Сьюки тоже так считает, он готов попробовать завести еще одного, как только она будет готова", — заявил инсайдер.

Также источник подчеркнул, что актер восхищен тем, как Сьюки справляется с ролью матери.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Их отношения стали известны в декабре 2022 года, когда они впервые появились вместе на показе Dior в египетском Гизе. В ноябре того же года Сьюки официально объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мексике. В декабре прошлого года появились слухи о помолвке Паттинсона и Уотерхаус, когда модель была замечена с массивным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Впервые с ребенком, пара появилась на публике 26 марта в Лос-Анджелесе. Фотографы застали их во время прогулки, когда они катали бежевую коляску с новорожденным. Сопровождали их мать модели, Элизабет.