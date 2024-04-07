Министерство культуры России отменило показ нового фильма Гая Ричи из-за несоответствия документов

Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Министерство культуры России объявило, что новый фильм культового британского режиссера Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел" не будет показан в стране из-за отсутствия необходимого прокатного удостоверения как для кинотеатрального, так и для онлайн-показа.

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По информации ТАСС со ссылкой на Минкультуры, причиной отсутствия удостоверения стало несоответствие представленных документов установленным требованиям.

Ранее запланированный старт проката фильма в российских кинотеатрах на 25 апреля не состоится. Ведомство подчеркнуло, что заявителям было официально направлено уведомление об отказе.

Относительно конкретных нарушений, обнаруженных в документах, отмечается, что ошибки были допущены в материалах, представленных для получения прокатного удостоверения. Кроме того, выбор даты премьеры совпал с выходом фильмов аналогичного жанра и тематики.