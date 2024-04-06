Звезда "Детей шпионов" призналась, что у неё есть психическое расстройство из-за режиссёров-сексистов

Карла Гуджино заявила, что у неё появилось психическое расстройство из-за режиссёров-сексистов

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Карла Гуджино, звезда серии фильмов "Дети шпионов", заявила, что у неё появилось психическое расстройство на фоне работы с режиссёрами-сексистами. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актриса призналась, что из-за общения с определёнными режиссёрами у неё возникло посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Дело в том, что, когда она предлагала идею, то создатель фильма её отклонял. Однако стоило её заявить актёру-мужчине, режиссёр сразу же говорил, что мысль отличная.

"У меня всё ещё есть небольшое ПТСР из-за множества досадных случаев на съёмочной площадке. Я много раз говорила режиссёру: "А что, если мы попробуем то-то и то-то?" На что режиссёр-мужчина отвечал: "Я так не думаю". Однако, 2-я минутами спустя, актёр-мужчина предлагал то же самое. И режиссёр говорил: "Отличная идея", — пожаловалась Карла Гуджино.

ПТСР возникает из-за событий, которые оказывают негативное воздействие на психику. Расстройству присущи навязчивые мысли и воспоминания, нарушения сна, а также ряд других симптомов.