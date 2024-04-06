Этот фильм застал Николай II: сюжет самой первой российской кинокартины

О чём был самый первый российский фильм, который застал Николай II

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Самый первый российский фильм появился в 1908 году, и назывался он "Понизовая вольница".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёром картины, снятой по мотивам народной песни "Из-за острова на стержень", выступил Владимир Ромашков. Фильм был совсем коротким и длился всего лишь 7 минут.

По сюжету разбойник Стенька Разин вместе с отрядом разгромили персов. При этом главный герой захватил девушку-красавицу и очень полюбил её. Стенька повёл ватагу на Дон, однако из-за влюблённости периодически останавливался для гулянок. Это, конечно же, никому не нравилось. Поэтому главному герою решили подбросить письмо, в котором девушка якобы признавалась в изменах с "принцем Хассаном". Главный герой пришёл в гнев, когда прочитал послание, и кинул возлюбленную в реку.