Этот фильм застал Николай II: сюжет самой первой российской кинокартины

Самый первый российский фильм появился в 1908 году, и назывался он "Понизовая вольница".
Режиссёром картины, снятой по мотивам народной песни "Из-за острова на стержень", выступил Владимир Ромашков. Фильм был совсем коротким и длился всего лишь 7 минут.
По сюжету разбойник Стенька Разин вместе с отрядом разгромили персов. При этом главный герой захватил девушку-красавицу и очень полюбил её. Стенька повёл ватагу на Дон, однако из-за влюблённости периодически останавливался для гулянок. Это, конечно же, никому не нравилось. Поэтому главному герою решили подбросить письмо, в котором девушка якобы признавалась в изменах с "принцем Хассаном". Главный герой пришёл в гнев, когда прочитал послание, и кинул возлюбленную в реку.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.