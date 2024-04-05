Ольга Бузова рассказала, какого это: озвучивать героиню "Дождя из мужчин"

Певица Ольга Бузова рассказала, какого ей было озвучивать главную героиню Ирис в комедии "Дождь из мужчин". Об этом пишет "Российская газета".
По сообщению издания, в киноцентре "Октябрь" состоялся закрытый пресс-показ фильма, на который приехала певица.
Она рассказала журналистам, что озвучивать главную героиню ей было трудно.
"Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актёрский дебют", — добавила Ольга Бузова.
Также она сообщила, что ей не нравится образ жизни Ирис. Однако певице пришлось полюбить, понять и простить главную героиню.
По сюжету "Дождя из мужчин" Ирис решает зарегистрироваться на сайте знакомств, так как в её браке есть определённые проблемы. Тогда девушке начинает писать множество молодых и привлекательных мужчин.
Премьера картины запланирована на 11 апреля.
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