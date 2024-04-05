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Ольга Бузова рассказала, какого это: озвучивать героиню "Дождя из мужчин"

Ольга Бузова призналась, что озвучивать героиню "Дождя из мужчин" ей было сложно

0:54
Кино

Певица Ольга Бузова рассказала, какого ей было озвучивать главную героиню Ирис в комедии "Дождь из мужчин". Об этом пишет "Российская газета".

Ольга Бузова призналась, что озвучивать героиню "Дождя из мужчин" ей было сложно
Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сообщению издания, в киноцентре "Октябрь" состоялся закрытый пресс-показ фильма, на который приехала певица. 

Она рассказала журналистам, что озвучивать главную героиню ей было трудно. 

"Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актёрский дебют", — добавила Ольга Бузова.

Также она сообщила, что ей не нравится образ жизни Ирис. Однако певице пришлось полюбить, понять и простить главную героиню. 

По сюжету "Дождя из мужчин" Ирис решает зарегистрироваться на сайте знакомств, так как в её браке есть определённые проблемы. Тогда девушке начинает писать множество молодых и привлекательных мужчин.

Премьера картины запланирована на 11 апреля.

Дождь из мужчин - Русский трейлер (2024)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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