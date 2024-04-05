Ольга Бузова рассказала, какого это: озвучивать героиню "Дождя из мужчин"

Ольга Бузова призналась, что озвучивать героиню "Дождя из мужчин" ей было сложно

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Певица Ольга Бузова рассказала, какого ей было озвучивать главную героиню Ирис в комедии "Дождь из мужчин". Об этом пишет "Российская газета".

Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сообщению издания, в киноцентре "Октябрь" состоялся закрытый пресс-показ фильма, на который приехала певица.

Она рассказала журналистам, что озвучивать главную героиню ей было трудно.

"Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актёрский дебют", — добавила Ольга Бузова.

Также она сообщила, что ей не нравится образ жизни Ирис. Однако певице пришлось полюбить, понять и простить главную героиню.

По сюжету "Дождя из мужчин" Ирис решает зарегистрироваться на сайте знакомств, так как в её браке есть определённые проблемы. Тогда девушке начинает писать множество молодых и привлекательных мужчин.

Премьера картины запланирована на 11 апреля.