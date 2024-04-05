В итальянских городах пройдут показы документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"

Российский фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в городах Италии

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Российский документальный фильм Татьяны Борщ "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в 4-х городах Италии, сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов показов — Винченцо Лоруссо и его супругу Светлану.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Светлана сообщила, что завтра фильм посмотрят в Риме.

"Перед показом будет ролик-обращение к итальянскому зрителю от режиссёра, иностранных журналистов, выжившего свидетеля событий 2 мая в Одессе, Анны Сороки и Дарьи Морозовой. <...> После показа режиссёр фильма и Винченцо будут по видеосвязи отвечать на вопросы зрителей", — сказала она.

При этом жена Винченцо Лоруссо добавила, что они провели по-настоящему серьёзную работу.

В картине "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" показывают историю противостояния Донбасса с властями Украины и Западом, который их поддерживает. Также в фильме объясняются причины начала СВО.