Мама Гарика Харламова попросилась на шоу "Давай поженимся": "Мне давно пора снова замуж"

Мама Гарика Харламова стала подругой Ларисы Гузеевой

На протяжении долгого времени Гарик Харламов иронизировал над Ларисой Гузеевой и ее колкими замечаниями в шоу "Давай поженимся!". И вот в прошлом году он сыграл зятя известной телесвахи в фильме "Теща". Совместная работа положила начало большой и искренней дружбе.

Фото: Guzeeva-kremlin.jpeg by Kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Актеры вынесли добрые отношения за пределы съемочной площадки, и так вышло, что даже мама Гарика подружилась с Гузеевой. Наталья Игоревна в своих соцсетях опубликовала совместное фото с Гузеевой, подписав его теплыми совами.

"C чудесной, харизматичной, неординарной и смелой красавицей, талантливой актрисой. Кстати, мне давно пора снова замуж", — написала мама Гарика и намекнула телесвахе, чтобы она нашла ей возлюбленного.

Публикацию и снимок оценили как Харламов, так и его бывшая жена Кристина Асмус. Кажется, актриса помирилась со свекровью. А ведь еще в прошлом году родственники публично выясняли отношения из-за подмосковного особняка.