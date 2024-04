Мама Гарика Харламова попросилась на шоу "Давай поженимся": "Мне давно пора снова замуж"

На протяжении долгого времени Гарик Харламов иронизировал над Ларисой Гузеевой и ее колкими замечаниями в шоу "Давай поженимся!". И вот в прошлом году он сыграл зятя известной телесвахи в фильме "Теща". Совместная работа положила начало большой и искренней дружбе.

Фото: Guzeeva-kremlin.jpeg by Kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported