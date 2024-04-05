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Депутат Виталий Милонов рассказал, запретят ли в России фильм "Джокер: Безумие на двоих"

Депутат Виталий Милонов назвал второй фильм о Джокере "отстоем" и сказал, что запрещать его не будут

1:19
Кино

В Госдуме сообщили о том, запретят ли показы предстоящего зарубежного фильма "Джокер: Безумие на двоих" в России. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Депутат Виталий Милонов назвал второй фильм о Джокере "отстоем" и сказал, что запрещать его не будут
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Корреспондент интернет-издания пообщался с Виталием Милоновым. Выяснилось, что, по мнению депутата, будущая картина не заслуживает внимания российской аудитории.

"У нас так много хороших фильмов выходит, что руки до всякого отстоя типа "Джокера" не доходят. Это неинтересно", — сказал Виталий Милонов.

При этом он заявил, что запрещать фильм не планируют. Однако депутат отметил, что вторая картина о Джокере скорее всего не будет качественной, поскольку на Западе становится всё меньше хороших кинопроектов.

"Хороший фильм — это то, что называется искусством, а искусство — оно, по определению, всемирное. На Западе всё меньше фильмов, которые относятся к искусству, там всё больше политической пропаганды. В хороших фильмах ничего страшного нет, но всяких однотипных "трансформеров" и "марвеловских" фильмов нам не надо", — сообщил он.

Виталий Милонов также добавил, что на подобных картинах не стоит воспитываться российскому зрителю.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм "Министерство неджентльменских дел" не выйдет на экраны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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