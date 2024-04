Путешествие Лунтика: новый мультфильм расскажет, где 18 лет скрывалась его мама

Трейлер нового полнометражного мультфильма о приключениях Лунтика появился в Сети. Главный герой и его друзья: кузнечик Кузя, Пчелёнок и другие, отправляются на поиски мамы Лунтика на далёкой Луне.

Фото: YouTube канал Лунтик by Скриншот из видео YouTube канала Лунтик is licensed under public domain