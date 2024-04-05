Путешествие Лунтика: новый мультфильм расскажет, где 18 лет скрывалась его мама

Трейлер нового полнометражного мультфильма о приключениях Лунтика появился в Сети. Главный герой и его друзья: кузнечик Кузя, Пчелёнок и другие, отправляются на поиски мамы Лунтика на далёкой Луне.
В трейлере к фильму "Лунтик. Возвращение домой"сообщается, что на пути главного героя ждут сложные испытания, но верные товарищи-насекомые помогут преодолеть их. Ему предстоит покорить Черную гору, восхождение на которую обернется чередой опасных приключений.
"Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды", — говорится в аннотации.
Мама Лунтика нашлась спустя 18 лет после выхода первого сезона мультфильмов, оказывается, она все это время у него была.
В мультфильме "Лунтик" уже более 500 серий, не только развлекающих, но и обучающих детей и взрослых. Основные действия сосредоточены в лесу, около пруда, а персонажи — насекомые, с которыми происходят разнообразные приключения.
Премьера полнометражного мультфильма "Лунтик. Возвращение домой" состоится 29 августа 2024 года.
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