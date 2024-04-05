Суд поместил актёра Алена Делона под режим усиленной опеки

Права 88-летнего актёра Алена Делона стали ещё сильнее ограничены. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Сообщается, что суд Франции решил пометить кинозвезду под режим усиленной опеки. Это значит, что Ален Делон теперь не сможет самостоятельно распоряжаться собственным имуществом и накоплениями: делать это предстоит опекуну.
Режим будет действителен в течение 5-и лет. При этом он может быть продлён.
Напомним, что Ален Делон имеет серьезные проблемы со здоровьем: он 2 раза переносил инсульт. Поэтому суд, по просьбе родственников актёра, поместил его под надзор.
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