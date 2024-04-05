Суд поместил актёра Алена Делона под режим усиленной опеки

Суд ещё сильнее ограничил права актёра Алена Делона — теперь он под усиленной опекой

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Права 88-летнего актёра Алена Делона стали ещё сильнее ограничены. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что суд Франции решил пометить кинозвезду под режим усиленной опеки. Это значит, что Ален Делон теперь не сможет самостоятельно распоряжаться собственным имуществом и накоплениями: делать это предстоит опекуну.

Режим будет действителен в течение 5-и лет. При этом он может быть продлён.

Напомним, что Ален Делон имеет серьезные проблемы со здоровьем: он 2 раза переносил инсульт. Поэтому суд, по просьбе родственников актёра, поместил его под надзор.