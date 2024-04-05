"Я мечтал заниматься этим жанром!": Фёдор Бондарчук рассказал, что с детства полюбил фантастику и мечтал снимать фантастические фильмы

Фёдор Бондарчук рассказал, что всегда хотел снимать фантастику

18 апреля выйдет фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд", продюсером которого стал Фёдор Бондарчук.

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Бондарчук рассказал, что его всегда интересовал жанр фантастики. Ещё в детстве, подобно другим сверстникам, он зачитывался братьями Стругацкими и Станиславом Лемом. Будущий режиссёр тогда не знал, что наступит время, когда он встанет за камеру и будет создавать собственную фантастику.

"Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики: Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем самих себя", — отметил Бондарчук.

Он добавил, что в дальнейшем собирается в своём творчестве вдохновляться отечественными фантастическими фильмами, созданными за последние 30 лет.

В "Сто лет тому вперёд" снялись Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и Константин Хабенский.