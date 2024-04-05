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"Я мечтал заниматься этим жанром!": Фёдор Бондарчук рассказал, что с детства полюбил фантастику и мечтал снимать фантастические фильмы

Фёдор Бондарчук рассказал, что всегда хотел снимать фантастику

Кино

18 апреля выйдет фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд", продюсером которого стал Фёдор Бондарчук.

Фёдор Бондарчук рассказал, что всегда хотел снимать фантастику
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бондарчук рассказал, что его всегда интересовал жанр фантастики. Ещё в детстве, подобно другим сверстникам, он зачитывался братьями Стругацкими и Станиславом Лемом. Будущий режиссёр тогда не знал, что наступит время, когда он встанет за камеру и будет создавать собственную фантастику.

"Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики: Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем самих себя", — отметил Бондарчук.

Он добавил, что в дальнейшем собирается в своём творчестве вдохновляться отечественными фантастическими фильмами, созданными за последние 30 лет.

В "Сто лет тому вперёд" снялись Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и Константин Хабенский.

Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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