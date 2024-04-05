Как попала в кино и где ещё снималась Ксения Трейстер, исполнившая роль Забавы в "Летучем корабле"

Что известно о Ксении Трейстер, сыгравшей Забаву в "Летучем корабле"

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Ксения Трейстер стала знаменитой после того, как исполнила роль принцессы Забавы в фильме Ильи Учителя "Летучий корабль". В детстве Ксения не думала, что хочет стать актрисой, однако только до поры до времени: в конце концов она поняла, что сцена — её призвание.

Фото: https://vk.com/vakhtangov_theatre by Театр имени Евгения Вахтангова в vk.com is licensed under public domain

В 2019 году Трейстер поступила в Щукинский институт, а уже в 2021 году исполнила роль Наташи Ростовой в спектакле Римаса Туминаса "Война и мир". Позже она сыграла у того же режиссёра Татьяну Ларину и приняла участие в спектакле Константина Богомолова "Дядя Лёва", в основе которого лежит сюжет фильма "Покровские ворота". Также Трейстер играла Кити в спектакле "Анна Каренина".

В 2023 году Трейстер сыграла в сериале о вампирах "Пищеблок". Её героиня — новая одноклассница, стремящаяся разоблачить главного героя. Через год, снявшись в "Летучем корабле", актриса проявила себя ещё и как прекрасная танцовщица.

Ксения увлекается иностранными языками, в совершенстве говорит по-английски и знает базовый испанский. Один из любимых фильмов Трейстер — "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева.