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Дворцы, интриги, перевороты и коварство: 4 сериала, которые стоит посмотреть поклонникам "Великолепного века"

4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"

2:12
Кино

"Великолепный век" — один из самых известных костюмированных сериалов о дворцовых тайнах и интригах, однако есть и другие не менее стоящие сериалы, которые точно не оставят равнодушными зрителей, которые с удовольствием следили за приключениями Хюррем.

4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"
Фото: commons.wikimedia.org by Melodica007 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Тюдоры"

Это проект совместного производства Великобритании, Ирландии и Канады. В центре сюжета — королевское семейство, правящее на островах. Главный герой — Генрих XVIII. Сериал получился динамичным и увлекательным, внушительный масштаб исторических событий сочетается с прекрасной актёрской игрой. Работа получила награды "Эмми" и "Золотой глобус".

"Борджиа"

Сериал отражает один из самых мрачных периодов Испании и Италии — эпоху Возрождения. Даже страсти в султанском гареме кажутся детским лепетом по сравнению с интригами, конфликтами и государственными переворотами в "Борджиа". Атмосфера сериала зловещая, но она в точности передаёт то, что происходило на самом деле в ту эпоху.

"Царство"

Действие происходит в XVI веке. Главная героиня — юная Мария Стюарт. Ей суждено стать королевой, но пока она далека от дворцовой жизни и занимается куда более простыми делами: учится доить коз и топить печь, хоть и мечтает о светской жизни. Впрочем, интересует её не столько правление, сколько любовь. В сериале показан путь Марии Стюарт от невинной девушки до могущественной королевы. Критики отметили, что сериал буквально пестрит историческими неточностями, но в художественном смысле от этого он стал ещё ярче, ведь призраки, таинственные леса и замки — это настоящий подарок для любителей мистики, а таких зрителей всегда бывает достаточное количество.

"Основание: Осман"

Как и "Великолепный век", это сериал турецкого производства, но в нём больший упор делается на историзм. Зритель наблюдает за историей жизни Османа I, которому в начале сериала 23 года. Ему предстоит расширить границы до Мраморного и Чёрного морей, удержать престол и навести порядок на родной земле, но это ему дастся с трудом: герой будет предан, и его сердце будет разбито.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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