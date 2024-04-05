Советский фильм, который Тарантино посмотрел ещё в детстве и помнит наизусть

Советский фильм, который обожает Тарантино

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Квентин Тарантино — большой поклонник русской и советской культуры, и один фильм времён СССР занимает особое место в списке его предпочтений.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Lewis (mlewisphotovideo.com) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые зрители уверены, что мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" может понравиться только тем, кто жил в советское время и знаком со спецификой той эпохи, другие же, наоборот, считают, что это фильм на все времена, потому что главное в нём — любовь. Что касается Квентина Тарантино, то он обожает историю девушки Кати, покинутой негодяем Рудиком, которая через двадцать лет всё-таки встретила свою любовь в лице случайного знакомого в электричке по имени Гоша.

Тарантино во многих интервью рассказывал, что ещё в подростковом возрасте посмотрел "Москва слезам не верит". Он увидел название фильма на афише и подумал, что это будет мрачная и тягостная история. Конечно, в мелодраме много грусти, но всё же она смотрится легко, что очень понравилось американскому режиссёру.

Тарантино говорил, что помнит мельчайшие детали сюжета и может процитировать наизусть все реплики персонажей.