Исполнитель главной роли в фильме "Район №9" сыграет в 4-м сезоне "Ведьмака"

Звезда "Района №9" Шарлто Копли сыграет в новом сезоне "Ведьмака"

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Шарлто Копли, звезда фильма "Район №9", исполнит роль в 4-м сезоне популярного сериала "Ведьмак". Об этом сообщает издание "Variety".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

Он сыграет Лео Бонарта — охотника за головами.

При этом к актёрскому составу присоединятся ещё два деятеля кино: Джеймс Пьюрфой ("Видоизменённый углерод") и Дэнни Вудберн (Белоснежка: Месть гномов"). Они исполнят роли шпиона по имени Стефан Скеллен и краснолюда Золтана соответственно.

Пока точно неизвестна дата премьеры нового сезона "Ведьмака", однако она будет не раньше 2025 года.