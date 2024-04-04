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Исполнитель главной роли в фильме "Район №9" сыграет в 4-м сезоне "Ведьмака"

Звезда "Района №9" Шарлто Копли сыграет в новом сезоне "Ведьмака"

0:37
Кино

Шарлто Копли, звезда фильма "Район №9", исполнит роль в 4-м сезоне популярного сериала "Ведьмак". Об этом сообщает издание "Variety".

Звезда "Района №9" Шарлто Копли сыграет в новом сезоне "Ведьмака"
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

Он сыграет Лео Бонарта — охотника за головами. 

При этом к актёрскому составу присоединятся ещё два деятеля кино: Джеймс Пьюрфой ("Видоизменённый углерод") и Дэнни Вудберн (Белоснежка: Месть гномов"). Они исполнят роли шпиона по имени Стефан Скеллен и краснолюда Золтана соответственно.

Пока точно неизвестна дата премьеры нового сезона "Ведьмака", однако она будет не раньше 2025 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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