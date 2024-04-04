Исполнитель главной роли в фильме "Район №9" сыграет в 4-м сезоне "Ведьмака"

Шарлто Копли, звезда фильма "Район №9", исполнит роль в 4-м сезоне популярного сериала "Ведьмак". Об этом сообщает издание "Variety".
Он сыграет Лео Бонарта — охотника за головами.
При этом к актёрскому составу присоединятся ещё два деятеля кино: Джеймс Пьюрфой ("Видоизменённый углерод") и Дэнни Вудберн (Белоснежка: Месть гномов"). Они исполнят роли шпиона по имени Стефан Скеллен и краснолюда Золтана соответственно.
Пока точно неизвестна дата премьеры нового сезона "Ведьмака", однако она будет не раньше 2025 года.
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