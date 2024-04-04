Владимир Селиванов, звезда "Реальных пацанов", снова стал отцом

У звезды "Реальных пацанов" Владимира Селиванова родился ребёнок

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

У Владимира Селиванова, звезды сериала "Реальные пацаны", родился ребёнок. Об этом он и его возлюбленная рассказали в своих Instagram*-аккаунтах.

Фото: instagram.com/selivanov_v by Instagram-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public domain

Влюблённая пара опубликовала фотографию из родильного дома. Снимок они сопроводили сообщением.

"Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. <...> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернёмся к вам с рассказом про роды. А пока можете поздравить и порадоваться за нас! Теперь нас шестеро!", — подписали фотографию родители малыша.

Кроме того, они сообщили, что мальчик родился весом 3240 грамм при росте 52 сантиметра.

Напомним, что в 2023 году стало известно об отношениях Владимира Селиванова и блогерши Александры Калмыковой. У влюблённых есть дети от первого брака. У Владимира Селиванова — дочь Ева, а у его девушки — Даня и Соня.

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