Фёдор Бондарчук рассказал, по какой причине он боится артиста Константина Хабенского

Фёдор Бондарчук признался, что он боится Константина Хабенского. Его слова привело издание "Аргументы и Факты".
Актёр рассказал, что многие становятся робкими в присутствии его коллеги.
"Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии", — заявил Фёдор Бондарчук.
При этом актёр поделился историей из жизни, которая произошла во время съёмок фильма "В движении". По словам Фёдора Бондарчука, в ходе сцены борьбы, он "отлетел к стенке" из-за сильнейшей энергетики коллеги.
"У нас с ним [Хабенским] сцена борьбы. Ну, Костя... субтильный, смешной, рефлексирующий. Я говорю: "Я его сейчас съем!" <...> И вот мы подготовились, начали, скрутились и... меня как вышибло его энергией! я как отлетел к стенке от Хабенского!", — рассказал актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что бывшая жена Фёдора Бондарчука собирается судиться с ним за раздел имущества.
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