Фёдор Бондарчук рассказал, по какой причине он боится артиста Константина Хабенского

Фёдор Бондарчук признался, что боится Хабенского из-за его сильной энергетики

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Бондарчук признался, что он боится Константина Хабенского. Его слова привело издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр рассказал, что многие становятся робкими в присутствии его коллеги.

"Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии", — заявил Фёдор Бондарчук.

При этом актёр поделился историей из жизни, которая произошла во время съёмок фильма "В движении". По словам Фёдора Бондарчука, в ходе сцены борьбы, он "отлетел к стенке" из-за сильнейшей энергетики коллеги.

"У нас с ним [Хабенским] сцена борьбы. Ну, Костя... субтильный, смешной, рефлексирующий. Я говорю: "Я его сейчас съем!" <...> И вот мы подготовились, начали, скрутились и... меня как вышибло его энергией! я как отлетел к стенке от Хабенского!", — рассказал актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что бывшая жена Фёдора Бондарчука собирается судиться с ним за раздел имущества.