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"Ты мразь, Таня!": Оскар Кучера жёстко ответил Татьяне Лазаревой* после её слов об атаках на Белгород

Кучера обвинил Лазареву* в фашизме после её слов об атаках на Белгород

1:00
Кино

Татьяна Лазарева* призналась, что в глубине души она каждый раз радуется, когда украинские беспилотники атакуют Белгород. На эти слова Оскар Кучера отреагировал с возмущением.

Кучера обвинил Лазареву* в фашизме после её слов об атаках на Белгород
Фото: https://vk.com/club1974859 by Оскар Кучера|НОВОСТИ в vk.com is licensed under public domain

Актёр сравнил Лазареву* с фашистами и раскритиковал её за то, что она, судя по её словам, желает зла мирным гражданам. Кучера вспомнил, что раньше дружил с Лазаревой*, но после её слов не хочет иметь с ней никакого дела.

Кучера намекнул на то, что может понять, если кто-то критикует власть, но когда речь заходит о российском народе в целом, живущем в разных городах, как в том же Белгороде, этого он простить не может.

"Что же случается с людьми. Где та грань, которая превращает их в нелюдей. Таня! Ты же ненавидела Путина и правительство, а БПЛА бьют по простым твоим соотечественникам. Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов", — написал Кучера.

* — признана иноагентом в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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