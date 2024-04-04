Жизнерадостный пьяница: нарколог рассказал, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после выхода из тюрьмы

Нарколог Каторгин заявил, что для Михаила Ефремова 4,5 года хороший срок, чтобы бросить пить

Четыре года назад Михаил Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП, в котором погиб невинный человек. В 2020 году его посадили в тюрьму на 7 лет и 6 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

До настоящего момента актер не прикасался к спиртному, но неизвестно сможет ли он завязать окончательно. Сейчас, спустя четыре года, ему дают шанс выйти на свободу досрочно.

В этой семье всегда были проблемы с алкоголем. Отец, Олег Ефремов, знаменитый советский актер, тоже злоупотреблял спиртным. Унаследованная пагубная привычка Михаила привела к ужасным последствиям. А ведь первые звоночки звучали давно: страдали здоровье и внешний вид, забывались тексты, пьяные выходки на сцене неоднократно приводили к скандалам. Но актер не хотел признавать своей зависимости — называя себя в шутку жизнерадостным пьяницей. Отказаться от бутылки он смог только принудительно.

Как на его зависимости сказалось длительное заключение и прошла ли тяга к выпивке, оценил врач-нарколог Каторгин.