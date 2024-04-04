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Психолог Барабанов объяснил поступки Никиты Кологривого притворством и шизоидным типом личности

Психолог Барабанов заявил, что Никита Кологривый притворяется другим человеком

1:41
Кино

Никита Кологривый, как и другие актёры "Слова пацана", прославились после выхода сериала, но в последнее время имя Никиты ассоциируется вовсе не с его ролью. Он стал позволять себе резкие высказывания о своих коллегах, в том числе о тех, кого уже нет в живых, а также укусил официантку в Новосибирске и был за это арестован на 15 суток, правда, потом ему снизили наказание до 7 суток.

Психолог Барабанов заявил, что Никита Кологривый притворяется другим человеком
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by Никита Кологривый в vk.com is licensed under public domain

Некоторые предполагают, что у Кологривого пошатнулось психическое здоровье из-за большого объёма работы, однако у психолога Родиона Барабанова своё мнение на этот счёт. Специалист вспомнил ряд высказываний актёра во время разных интервью и пришёл к выводу, что Кологривый пытается казаться не таким, какой он есть на самом деле.

По мнению Барабанова, Кологривый в действительности не отличается большим умом и интеллектом, он достаточно поверхностный человек, однако тщательно притворяется более умным и эрудированным.

Психолог уверен, что Кологривый даже вне съёмочных площадок продолжает оставаться актёром и уже не может выйти из образа, который сам себе создал.

"Нужно уметь хорошо заучивать тексты и обладать таким качеством, как шизоидность, позволяющим перевоплощаться, примерять на себя разные маски, образы и быть неплохим лицедеем, которым Никита Кологривый и является", — заключил специалист в беседе с "Телепрограммой".

Ранее другие актёры высказывались по поводу поступков Кологривого. Так, Марат Башаров признался, что в молодости совершал подобные ошибки и тоже был наказан, и выразил уверенность в том, что и Кологривый должен был пройти тем же путём, чтобы всё осознать и исправиться.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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