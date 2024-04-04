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Продюсеры 20th Century Fox считали Джиллиан Андерсон недостаточно сексапильной для "Секретных материалов" 

Продюсеры "Секретных материалов" хотели пригласить на главную роль Памелу Андерсон

Кино

Когда проект "Секретных материалов" только начинался, продюсерам шоу больше импонировала кандидатура Памелы Андерсон: руководители студии Fox считали Джиллиан Андерсон недостаточно сексапильной.

"Где же тут сексуальная привлекательность?”, — вспомнил автор сериала Крис Картер, описывая встречу с руководством. — "Несмотря на то, что Джиллиан красивая женщина, она не соответствовала их представлениям о сексуальности. Во-первых, потому что они не понимали, что я пытался сделать с помощью шоу. Во-вторых, она была никому не известна, а это никогда не помогает в продвижении".

Крис Картер сумел всё же отстоять свою креатуру. Ему пришлось убеждать руководство студии в том, что именно эта актриса подойдет на роль и поможет шоу стать успешным. Дуэт Скалли и Малдера в лице Дэвида Духовны добился невероятного успеха, став одной из самых узнаваемых пар во всем мире.

Актеры вместе снялись в полнометражных спин-оффах "Секретных материалов" в 1998 и 2008 годах, а затем вернулись в двухсезонной перезагрузке, которая транслировалась на телеканале Fox с 2016 по 2018 год.

В 2018 году шоу раннеры убрали героиню Джиллиан Андерсон из финального сезона, и актриса попрощалась с Даной Скалли.

"Мне пора повесить шляпу Скалли на крючок. Со мной покончено, и на этом все".

Заставка из серила Секретные материалы (сериал 1993 – 2002)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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