Продюсеры 20th Century Fox считали Джиллиан Андерсон недостаточно сексапильной для "Секретных материалов" 

Когда проект "Секретных материалов" только начинался, продюсерам шоу больше импонировала кандидатура Памелы Андерсон: руководители студии Fox считали Джиллиан Андерсон недостаточно сексапильной.
"Где же тут сексуальная привлекательность?”, — вспомнил автор сериала Крис Картер, описывая встречу с руководством. — "Несмотря на то, что Джиллиан красивая женщина, она не соответствовала их представлениям о сексуальности. Во-первых, потому что они не понимали, что я пытался сделать с помощью шоу. Во-вторых, она была никому не известна, а это никогда не помогает в продвижении".
Крис Картер сумел всё же отстоять свою креатуру. Ему пришлось убеждать руководство студии в том, что именно эта актриса подойдет на роль и поможет шоу стать успешным. Дуэт Скалли и Малдера в лице Дэвида Духовны добился невероятного успеха, став одной из самых узнаваемых пар во всем мире.
Актеры вместе снялись в полнометражных спин-оффах "Секретных материалов" в 1998 и 2008 годах, а затем вернулись в двухсезонной перезагрузке, которая транслировалась на телеканале Fox с 2016 по 2018 год.
В 2018 году шоу раннеры убрали героиню Джиллиан Андерсон из финального сезона, и актриса попрощалась с Даной Скалли.
"Мне пора повесить шляпу Скалли на крючок. Со мной покончено, и на этом все".
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.