Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Эксперт Харитонова подсказала, как за полгода отрастить и скорректировать любые брови
Как выглядит оригинальный Чебурашка из повести Эдуарда Успенского
Диетолог Гудсон: для похудения нужно пить 9 стаканов воды в день
Французские ученые заявили, что кошки различают голос хозяина
Министр Финансов США Джанет Йеллен опасается глобальных экономических последствий из-за производственной мощности Китая
Виктория Боня поделилась результатами пятидневного похудения
Программа тренировок от Кайли Дженнер
Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход
Что смотрит Владимир Путин: его самый любимый фильм

Самый любимый фильм Владимира Путина

1:22
Кино

В 2014 году общественности стал известен самый любимый фильм Владимира Путина. Об этом он сообщил во время "Прямой линии". 

Самый любимый фильм Владимира Путина
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По признанию президента России, картина "Чапаев" — его любимая. 

Премьера фильма, снятого по произведению Дмитрия Фурманова, состоялась в 1934 году. Его режиссёрами выступили братья ВасильевыГеоргий и Сергей, а главную роль исполнил Борис Бабочкин, народный артист Советского Союза. 

По сюжету картины Василий Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится дать последний бой отборным частям каппелевцев, которыми руководит полковник Бороздин. Для того, чтобы увеличить шансы на успех, главному герою присылают Дмитрия Фурманова — ещё юного, но уже образованного комиссара. 

При этом в 2016 году Владимир Путин заявил, что он любит хорошее кино. 

"Что касается моих личных предпочтений, то я люблю хорошее кино: очень много у нас патриотических фильмов, посвящённых нашим героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика", — сказал президент.

Тогда он же сообщил, что картина "Война и мир" Сергея Бондарчука очень достойная. При этом Владимир Путин отметил и иностранную одноимённую экранизацию, а также фильмы Станислава Говорухина

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Последние материалы
Виктория Боня поделилась результатами пятидневного похудения
Программа тренировок от Кайли Дженнер
Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход
CEO Volkswagen Блюме: не следует устанавливать "утопические" цели для доли рынка в Китае
Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"
Как сделать идеальный грунт для рассады?
В какой воде нужно варить картошку?
Самый любимый фильм Владимира Путина
Стилист Рябоконь отметил, что вода из-под крана негативно влияет на состояние волос
Диетолог Манакер: макадамия и авокадо снижают высокий холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников