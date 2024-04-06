Что смотрит Владимир Путин: его самый любимый фильм

Самый любимый фильм Владимира Путина

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В 2014 году общественности стал известен самый любимый фильм Владимира Путина. Об этом он сообщил во время "Прямой линии".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По признанию президента России, картина "Чапаев" — его любимая.

Премьера фильма, снятого по произведению Дмитрия Фурманова, состоялась в 1934 году. Его режиссёрами выступили братья Васильевы — Георгий и Сергей, а главную роль исполнил Борис Бабочкин, народный артист Советского Союза.

По сюжету картины Василий Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии, готовится дать последний бой отборным частям каппелевцев, которыми руководит полковник Бороздин. Для того, чтобы увеличить шансы на успех, главному герою присылают Дмитрия Фурманова — ещё юного, но уже образованного комиссара.

При этом в 2016 году Владимир Путин заявил, что он любит хорошее кино.

"Что касается моих личных предпочтений, то я люблю хорошее кино: очень много у нас патриотических фильмов, посвящённых нашим героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика", — сказал президент.

Тогда он же сообщил, что картина "Война и мир" Сергея Бондарчука очень достойная. При этом Владимир Путин отметил и иностранную одноимённую экранизацию, а также фильмы Станислава Говорухина.