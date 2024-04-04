Единственный фильм, в котором Леонов и Никулин появились вместе в одном кадре

Юрий Никулин и Евгений Леонов — два признанных советских актёра. Фильмы с обоими комиками не уступают по популярности друг другу, однако, как ни странно, вместе артисты снялись только один раз.
Фильм, в котором сыграли Леонов и Никулин, вышел в 1966 году, и называется он "Сказки русского леса". Также в нём приняли участие и другие легендарные актёры: Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Аркадий Райкин, Андрей Миронов и даже певец Муслим Магомаев.
В "Сказках русского леса" Никулин повторил образ Балбеса, а Леонов сыграл охотника. В одном эпизоде звезда "Джентльменов удачи" гоняется за звездой "Бриллиантовой руки". Этот фильм — настоящая новогодняя сказка.
Зрители в комментариях отмечают, что с удовольствием смотрят ленту, от которой веет теплом и ностальгией.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.