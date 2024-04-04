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Единственный фильм, в котором Леонов и Никулин появились вместе в одном кадре

Единственный фильм, в котором Леонов снялся с Никулиным

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Кино

Юрий Никулин и Евгений Леонов — два признанных советских актёра. Фильмы с обоими комиками не уступают по популярности друг другу, однако, как ни странно, вместе артисты снялись только один раз.

Единственный фильм, в котором Леонов снялся с Никулиным
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

Фильм, в котором сыграли Леонов и Никулин, вышел в 1966 году, и называется он "Сказки русского леса". Также в нём приняли участие и другие легендарные актёры: Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Аркадий Райкин, Андрей Миронов и даже певец Муслим Магомаев.

В "Сказках русского леса" Никулин повторил образ Балбеса, а Леонов сыграл охотника. В одном эпизоде звезда "Джентльменов удачи" гоняется за звездой "Бриллиантовой руки". Этот фильм — настоящая новогодняя сказка.

Зрители в комментариях отмечают, что с удовольствием смотрят ленту, от которой веет теплом и ностальгией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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