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Актриса Татьяна Конюхова потеряла сознание в свей квартире и врачи уже не смогли ей помочь

Перед смертью актриса из фильма "Москва слезам не верит" Татьяна Конюхова потеряла сознание

Кино

В возрасте 92 лет в своей московской квартире на улице Крылатские Холмы ушла из жизни советская актриса Татьяна Конюхова. Это случилось 2 апреля, а сегодня стало известно, что перед смертью актриса потеряла сознание.

Перед смертью актриса из фильма "Москва слезам не верит" Татьяна Конюхова потеряла сознание
Фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/2115/foto/i5/50362/ by Киностудия имени Горького is licensed under Public domain

В 11 часов утра Татьяне Конюховой стало плохо, она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую помощь, но врачи не сумели ей помочь.

Татьяна Конюхова стала известной после главной роли в фильме "Майская ночь, или Утопленница". Кроме кинофильмов "Карьера Димы Горина", "Женитьба Бальзаминова", "Портрет жены художника", она снималась и в других картинах. Также известно, что Татьяна Конюхова была не только талантливой актрисой, но и хорошим человеком, занималась благотворительностью, помогала коллегам. Конюхова снималась в кино с 20 лет: даже во время Великой Отечественной войны она выходила на съемочную площадку.

Актриса три раза была замужем. Свою главную любовь она нашла в легкоатлете Владимире Кузнецове, с которым прожила в браке почти 30 лет. Мужчина скончался от онкологического заболевания. У Натальи остался сын Сергей, который работает в МИД России.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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