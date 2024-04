Актриса Татьяна Конюхова потеряла сознание в свей квартире и врачи уже не смогли ей помочь

В возрасте 92 лет в своей московской квартире на улице Крылатские Холмы ушла из жизни советская актриса Татьяна Конюхова. Это случилось 2 апреля, а сегодня стало известно, что перед смертью актриса потеряла сознание.

Фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/2115/foto/i5/50362/ by Киностудия имени Горького is licensed under Public domain