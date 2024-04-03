Марина Федункив из "Реальных пацанов" раскрыла почему не появляется на публике со своим итальянским мужем Стефано Маджи

Актриса Марина Федункив заявила, что ее муж не любит шумные мероприятия

Актриса Марина Федункив, известная по роли матери Николая Наумова в сериале "Реальные пацаны", раскрыла подробности личной жизни. Она счастлива в браке с итальянцем Стефаном Маджи уже три года.

Пара строит отношения на основе уважения и интереса к культуре друг друга. Марина мечтала выйти замуж за итальянца с детства, а Стефан переехав в Россию был очарован русскими женщинами. Для дома супруги выбрали уединенное место за городом и ведут размеренный образ жизни, часто путешествуя и наслаждаясь обществом друг друга и домашних любимцев при выключенных телефонах. Их семейные вечера проходят за просмотром фильмов и сериалов, часто тех, где играла Марина.

Стефан не гонится за публичностью и предпочитает избегать светских мероприятий и шумных событий. Марина уважает выбор мужа и поддерживает его в этом, поэтому обычно не зовет его на светские мероприятия.