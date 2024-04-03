Марина Федункив из "Реальных пацанов" раскрыла почему не появляется на публике со своим итальянским мужем Стефано Маджи

Актриса Марина Федункив, известная по роли матери Николая Наумова в сериале "Реальные пацаны", раскрыла подробности личной жизни. Она счастлива в браке с итальянцем Стефаном Маджи уже три года.
Пара строит отношения на основе уважения и интереса к культуре друг друга. Марина мечтала выйти замуж за итальянца с детства, а Стефан переехав в Россию был очарован русскими женщинами. Для дома супруги выбрали уединенное место за городом и ведут размеренный образ жизни, часто путешествуя и наслаждаясь обществом друг друга и домашних любимцев при выключенных телефонах. Их семейные вечера проходят за просмотром фильмов и сериалов, часто тех, где играла Марина.
Стефан не гонится за публичностью и предпочитает избегать светских мероприятий и шумных событий. Марина уважает выбор мужа и поддерживает его в этом, поэтому обычно не зовет его на светские мероприятия.
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