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Гений и бунтарь в одном лице: 6 великих ролей Марлона Брандо

100 лет назад родился Марлон Брандо: 6 великих ролей актёра

3:32
Кино

Ровно 100 лет назад родился великий актёр Марлон Брандо. При упоминании этого имени в первую очередь приходит на ум бунтарство, но также Брандо был невероятно одиноким человеком. Это одиночество усугублялось тем, что он выкладывался по полной, работая над каждой своей ролью, и противопоставлял себя всему Голливуду. В честь юбилея со дня рождения актёра публикуем подборку самых знаменитых его ролей.

100 лет назад родился Марлон Брандо: 6 великих ролей актёра
Фото: https://vk.com/clubmarlonbrandoforever by Marlon Brando/Марлон Брандо,♔человек-легенда... в vk.com is licensed under public domain

Мужчины (Фред Циннеман, 1950)

Первая роль Марлона Брандо стала наисложнейшей, ведь актёру нужно было показать внутренний мир человека, оставшегося инвалидом после Второй мировой войны. Герой ожесточён, но окружающие не отвернулись от него и постепенно смогли вернуть ему силы жить вопреки всему. Молодой Брандо прекрасно справился с ролью, показав все тонкости человеческой души сломленного, но не погибшего мужчины.

Трамвай "Желание" (Элиа Казан, 1951)

Фильм снят по одноимённой пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса. В этой экранизации Брандо воплотил не менее сложный образ, ведь он сыграл не просто грубого и неотёсанного мужлана, а настоящее олицетворение дикости и зла. Брандо вжился в свою роль с поразительной лёгкостью и естественностью, показав весь хаос, который царит в душе злодея.

В порту (Элиа Казан,1954)

За эту роль Брандо получил свой первый "Оскар". Он сыграл бывшего боксёра, который в своей жизни не чувствовал ничего, кроме сплошной боли, но при этом остался простым и честным человеком. Герой вступил в борьбу с шайкой гангстеров, прекрасно понимая, что это не изменит существующий порядок вещей, однако он просто не может по-другому. В этом его суть: он всегда двигается вперёд, несмотря на боль.

Погоня (Артур Пенн, 1966)

Сюжет фильма посвящён истории шерифа, который мечтает о спокойной жизни, но вынужден ловить сбежавшего из тюрьмы заключённого. В реальности Брандо не слишком любил находиться среди людей, настолько непохожим на них он был. В фильме жизнь его героя удивительно похожа на собственную жизнь актёра. Как и персонаж, Брандо постоянно искал и не мог найти себя. Интересный факт: после окончания съёмок Брандо признался, что кино больше не приносит ему радости, и купил необитаемый остров в Тихом океане.

Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола, 1972)

Как бы ни зарекался Брандо порвать с миром кино, он всё-таки не мог без него жить, ведь актёрская профессия всегда была его призванием. В "Крёстном отце" можно заметить, что в Брандо стало гораздо меньше бунта, но больше внутренней силы и осознания собственной правоты. За этот фильм он получил свой второй "Оскар", что неудивительно, ведь он прекрасно показал историю человека, который не является ни положительным, ни отрицательным героем, а просто символизирует целое общество с его неизменной системой.

Последнее танго в Париже (Бернардо Бертолуччи, 1972)

Это не просто эротический фильм. В большей степени он получился болезненным, в нём трудно уловить сюжет и можно лишь смутно почувствовать внутреннее опустошение героев, потому местами зрителю может стать скучновато, но ярким пятном на экране выделяется Марлон Брандо. При всём при том сам он ненавидел эту роль и говорил, что больше никогда в жизни не согласится сняться ни в чём подобном.

 

 

 

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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