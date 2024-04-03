Эти актрисы делали сложные трюки без помощи каскадёров

Pravda.Ru сделала подборку актрис, которые в своей карьере выполняли сложные трюки не прибегая к помощи каскадёров.
Голливудская звезда во многих фильмах отказывалась от услуг дублёров. К таковым, например, относятся "Солт", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Особо опасен".
В ходе некоторых трюков Анджелины Джоли получала незначительные травмы. Однако она всё равно старалась выполнять их самостоятельно.
Галь Гадот ради участия в фильме "Чудо-женщина" на протяжении полугода делала различные силовые упражнения. В результате ей удалось набрать 8 килограмм мышечной массы.
Поэтому актриса практически все трюки в проекте выполняла сама. Только в наиболее сложных и опасных сценах её подменяла дублёрша.
Перед тем, как принять участие в съёмках фильма "Железный человек 2", Скарлетт Йоханссон прошла курсы каскадёров. Благодаря им, трюки в картине она делала самостоятельно.
Однако в наиболее травмоопасный сценах её на всякий случай всё равно подменяли дублёршей, как и в случае Галь Гадот.
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