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Эти актрисы делали сложные трюки без помощи каскадёров

Актрисы, которые выполняли сложные трюки самостоятельно

1:10
Кино

Pravda.Ru сделала подборку актрис, которые в своей карьере выполняли сложные трюки не прибегая к помощи каскадёров.

Актрисы, которые выполняли сложные трюки самостоятельно
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Анджелина Джоли

Голливудская звезда во многих фильмах отказывалась от услуг дублёров. К таковым, например, относятся "Солт", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Особо опасен".

В ходе некоторых трюков Анджелины Джоли получала незначительные травмы. Однако она всё равно старалась выполнять их самостоятельно.

Галь Гадот

Галь Гадот ради участия в фильме "Чудо-женщина" на протяжении полугода делала различные силовые упражнения. В результате ей удалось набрать 8 килограмм мышечной массы. 

Поэтому актриса практически все трюки в проекте выполняла сама. Только в наиболее сложных и опасных сценах её подменяла дублёрша.

Скарлетт Йоханссон

Перед тем, как принять участие в съёмках фильма "Железный человек 2", Скарлетт Йоханссон прошла курсы каскадёров. Благодаря им, трюки в картине она делала самостоятельно.

Однако в наиболее травмоопасный сценах её на всякий случай всё равно подменяли дублёршей, как и в случае Галь Гадот.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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