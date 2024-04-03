3 звезды кино, в распоряжении которых есть собственный остров

Эти кинозвёзды владеют собственным островом

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие актёры тратят свои деньги на приобретение различных автомобилей, домов и квартир. Однако некоторые из звёзд кино решают купить целый остров!

Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Pravda.Ru подобрала 3-х знаменитостей, которые сделали себе такой подарок.

Николас Кейдж

В 2006 году Николас Кейдж решил приобрести остров на Багамах под названием Leaf Cay. Изначально актёр рассчитывал сделать из него курортное место, однако его планам не суждено было сбыться.

Дело в том, что на острове обитали очень редкие виды игуан. Поэтому Николас Кейдж выставил своё приобретение на продажу.

Мел Гибсон

Звезда "Безумного Макса" в 2005 году купил себе в распоряжение Mago Island. Место находится недалеко от архипелага Фиджи и является одним из самых крупных островов Южной части Тихого океана.

Интересно то, что актёр решил ничего не делать со своей покупкой, а сохранить её в первозданном виде.

Джонни Депп

Впервые звезда "Пиратов Карибского моря" увидел Little Halls Pond Cay во время съёмок в картине. Джонни Деппу уж очень понравился остров, поэтому он его приобрёл.

Впоследствии актёр признавался, что в своей жизни он не видел более чистого и живописного места.