Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онколог Черемушкин заявил, что стресс опосредованно влияет на развитие рака
В России 1 апреля подорожал 9-местный автобус УАЗ "Буханка"
Известен способ полететь во Францию и Италию менее чем за пять тысяч рублей
Эксперт Оганова: концепция дифференцированной налоговой шкалы заложила основу для налога на роскошь
Психолог Пестрякова: возникновение ночных кошмаров связано с реакцией организма на стресс
Бывший бойфренд Ксении Бородиной стал отцом
Исследование раскрыло различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Стоит ли промывать рис перед приготовлением?
Депутат Николай Валуев призвал отнестись с уважением к решению крымских спортсменов насчёт ОИ-2024
3 звезды кино, в распоряжении которых есть собственный остров

Эти кинозвёзды владеют собственным островом

1:19
Кино

Многие актёры тратят свои деньги на приобретение различных автомобилей, домов и квартир. Однако некоторые из звёзд кино решают купить целый остров!

Эти кинозвёзды владеют собственным островом
Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Pravda.Ru подобрала 3-х знаменитостей, которые сделали себе такой подарок.

Николас Кейдж

В 2006 году Николас Кейдж решил приобрести остров на Багамах под названием Leaf Cay. Изначально актёр рассчитывал сделать из него курортное место, однако его планам не суждено было сбыться.

Дело в том, что на острове обитали очень редкие виды игуан. Поэтому Николас Кейдж выставил своё приобретение на продажу.

Мел Гибсон

Звезда "Безумного Макса" в 2005 году купил себе в распоряжение Mago Island. Место находится недалеко от архипелага Фиджи и является одним из самых крупных островов Южной части Тихого океана.

Интересно то, что актёр решил ничего не делать со своей покупкой, а сохранить её в первозданном виде.

Джонни Депп

Впервые звезда "Пиратов Карибского моря" увидел Little Halls Pond Cay во время съёмок в картине. Джонни Деппу уж очень понравился остров, поэтому он его приобрёл.

Впоследствии актёр признавался, что в своей жизни он не видел более чистого и живописного места.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за свой никнейм на Луне
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
3 продукта, которые сократят жизнь вашей кошки: ветеринары бьют тревогу
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
Исследование раскрыло различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Стоит ли промывать рис перед приготовлением?
Депутат Николай Валуев призвал отнестись с уважением к решению крымских спортсменов насчёт ОИ-2024
Почему трескаются губы: пять неочевидных причин
Автоэксперт Васильев рассказал о способах обмана на шиномонтаже
Disney потеряла на проекте "Индиана Джонс и колесо судьбы" около 134 миллионов долларов
Посадите в саду это красивое растение с лимонным ароматом
Американская телеведущая: "Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти"
Подросток побил два мировых рекорда, совершив "кругосветку" на самолете
Состав, пищевая ценность и норма потребления голубики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников