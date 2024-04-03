Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой
Самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе был открыт в Италии
Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра
Бьюти-план на каждый день: пять базовых шагов в уходе за кожей
Боец ВСУ рассказал, что за жалобы на фронте солдат сажают в ямы
Полиция задержала в Санкт-Петербурге сотрудника Университета путей сообщения, у которого на аватарке был флаг Украины
Актёр Александр Волохов не прошёл кастинг на главную роль в сериале "Казачок", но друзья-кавээнщики нашли для него другого персонажа

Актёр Александр Волохов попал в сериал "Казачок" благодаря друзьям-кавээнщикам

0:54
Кино

Самарский актёр и юморист Александр Волохов снялся в сериале "Казачок", однако он мог и не попасть в проект, если бы не друзья-кавээнщики.

Актёр Александр Волохов попал в сериал "Казачок" благодаря друзьям-кавээнщикам
Фото: commons.wikimedia.org by Fletcher6 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поначалу Волохов пробовался на одну из главных ролей, но не был утверждён. Это огорчило актёра, пока он не узнал, что вместо него взяли Георгия Дронова. Волохов философски рассудил, что не стоит расстраиваться, потому что у Дронова огромный опыт в кино, и он должен сыграть свою роль великолепно.

Позже Волохов узнал, что авторы сериала — его друзья из КВН. Они решили включить своего друга в сериал и специально переписали для него роль слепого старичка.

"По сюжету будет понятно, почему именно такого персонажа внедрили, но возрастного героя в итоге "омолодили", переиграли под меня и протянули мою роль на все восемь серий", — рассказал Волохов в беседе с volga.news.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
Патрушев назвал характерной реакцию Зеленского на теракт в "Кроусе"
"Известия": изобретён сенсор годности замороженных продуктов на основе куркумы
В США заявили, что якобы за две недели предупреждали РФ о теракте в "Крокусе"
Командир "Ахмата" Алаудинов: украинские военнопленные просят гражданство России
Россиянам дали советы, как правильно пережить смерть питомца
В Самаре врачи провели операцию, благодаря которой зрение у пациента улучшилось с 2 до 100%
Бананово-овсяный смузи: секреты приготовления
Что нужно учитывать при посадке клубники?
Как расплачиваться за границей в странах с неработающими картами "Мир"
Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников