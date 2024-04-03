Актёр Александр Волохов не прошёл кастинг на главную роль в сериале "Казачок", но друзья-кавээнщики нашли для него другого персонажа

Самарский актёр и юморист Александр Волохов снялся в сериале "Казачок", однако он мог и не попасть в проект, если бы не друзья-кавээнщики.
Поначалу Волохов пробовался на одну из главных ролей, но не был утверждён. Это огорчило актёра, пока он не узнал, что вместо него взяли Георгия Дронова. Волохов философски рассудил, что не стоит расстраиваться, потому что у Дронова огромный опыт в кино, и он должен сыграть свою роль великолепно.
Позже Волохов узнал, что авторы сериала — его друзья из КВН. Они решили включить своего друга в сериал и специально переписали для него роль слепого старичка.
"По сюжету будет понятно, почему именно такого персонажа внедрили, но возрастного героя в итоге "омолодили", переиграли под меня и протянули мою роль на все восемь серий", — рассказал Волохов в беседе с volga.news.
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