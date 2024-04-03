Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Классический рецепт яичного салата
NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"
В Петербурге задержали преподавателя университета за поддержку Украины в соцсетях
Верховный атаман СКВРиЗ Дьяконов обратился к французам
Жители Перми начали активно страховаться от укусов клещей
Как отрастить брови: лучшие советы и средства
Кто по национальности Юлия Пересильд и что означает её фамилия

Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд

1:01
Кино

Юлия Пересильд родилась в 1984 году в Пскове. Она сама считает себя русской, многие поклонники — еврейкой, однако в действительности у актрисы эстонские корни.

Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дедушка и бабушка Юлии были эстонцами, переехавшими из Эстонской ССР в РСФСР после окончания войны. Если приглядеться к лицу актрисы, можно уловить финно-угорские черты, доставшиеся ей от отца.

Фамилия Пересильд — типично эстонская. По одной из версий она происходит от слов piir (рубеж) и sild (мост), по другой версии в основе фамилии лежат слова pere (семья) и тот же sild (мост). Можно предположить, что предки актрисы либо жили у пограничного моста, либо владели семейным мостом и брали деньги с путешественников за переезд по этому мосту.

Пересильд вспоминала, что в детстве часто бывала в Таллине, однако она не знает в совершенстве эстонский язык и всегда говорит, пишет и думает по-русски.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Последние материалы
Мечтаете о собственной даче?
В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"
В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов
"Автотор" запустил электротакси "Амбер Авто" в Калининграде: впечатления водителя
Странные факты о знаменитых актёрах, которые они обычно не афишируют
Основные ошибки на беговой дорожке, которые делают тренировку менее эффективной
Постоянная слезоточивость глаз — повод посетить врача-офтальмолога
Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах
Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным
Украинские военные рассказали журналистам Politico о своих опасениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников