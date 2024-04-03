Кто по национальности Юлия Пересильд и что означает её фамилия

Юлия Пересильд родилась в 1984 году в Пскове. Она сама считает себя русской, многие поклонники — еврейкой, однако в действительности у актрисы эстонские корни.
Дедушка и бабушка Юлии были эстонцами, переехавшими из Эстонской ССР в РСФСР после окончания войны. Если приглядеться к лицу актрисы, можно уловить финно-угорские черты, доставшиеся ей от отца.
Фамилия Пересильд — типично эстонская. По одной из версий она происходит от слов piir (рубеж) и sild (мост), по другой версии в основе фамилии лежат слова pere (семья) и тот же sild (мост). Можно предположить, что предки актрисы либо жили у пограничного моста, либо владели семейным мостом и брали деньги с путешественников за переезд по этому мосту.
Пересильд вспоминала, что в детстве часто бывала в Таллине, однако она не знает в совершенстве эстонский язык и всегда говорит, пишет и думает по-русски.
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